Bilecik Valisi'nden Yüksek Sıcaklık ve Orman Yangını Uyarısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağının tahmin edildiğini belirterek vatandaşları yüksek sıcaklık ve orman yangını riskine karşı uyardı.

Sözer yaptığı açıklamada, artan sıcaklıkların özellikle orman yangınlarını tetikleyebileceği vurgulanarak, vatandaşların bu dönemde daha dikkatli ve sorumlu davranmaları istedi. Vali Sözer,"Anız yakılmaması, ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakılmaması, cam, şişe, izmarit gibi yangına neden olabilecek maddelerin doğaya bırakılmaması gerekir. Ayrıca vatandaşların, gördükleri en küçük dumanı dahi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri büyük önem taşıyor. Hep birlikte duyarlı olalım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" ifadeleriyle kamuoyuna çağrıda bulunulurken, yangınların önlenmesinde toplumsal farkındalık ve iş birliğinin hayati rol oynuyor" dedi. - BİLECİK