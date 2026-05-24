Vali Sözer Hıdırellez şenliğine otobüsle gitti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum müdürleriyle birlikte Alpagut ve Deresakarı köylerindeki Hıdırellez şenliklerine otobüsle katıldı, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Bilecik'in Alpagut ve Deresakarı köylerinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı. Şenlik alanına otobüsle giden Vali Sözer ve kurum müdürleri, vatandaşlarla bir araya gelerek Hıdırellez coşkusunu paylaştı. Program kapsamında köy sakinleriyle sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerin ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, ilgili kurum müdürleriyle birlikte çeşitli konularda istişare yapıldı. Yoğun katılımın olduğu şenliklerde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Faik Oktay Sözer, program sonunda yaptığı açıklamada, "Alpagut ve Deresakarı köyü sakinlerimize misafirperverlikleri ve içten ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
