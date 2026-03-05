Haberler

Vali Sözer, Meydan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ramazan ayının manevi atmosferinde Meydan ailesinin iftar sofrasına katılarak aile fertleriyle sohbet etti ve dayanışma duygularının önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Meydan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Vali Faik Oktay Sözer, Ramazan ayının manevi atmosferinde Bilecik'te ikamet eden Meydan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Aile fertleriyle yakından ilgilenen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, samimi bir ortamda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İftar öncesinde ve sonrasında aile üyeleriyle bir süre görüşen Vali Faik Oktay Sözer, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini ifade etti. Aynı sofrada buluşmanın ve aynı duaya ortak olmanın anlamlı olduğunu belirten Sözer, vatandaşlarla kurulan gönül bağının önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Ramazan ayı; dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir zamandır. Bu mübarek ayda hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluktur. Misafirperverliklerinden dolayı Meydan ailesine teşekkür ediyor, Ramazan ayının ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

