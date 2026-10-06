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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi çalışmalarını değerlendirdi

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi çalışmalarını değerlendirdi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi'nde birim amirleriyle toplandı; yürütülen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Sözer, il genelindeki çalışmaların etkin, verimli ve koordineli sürdürülmesi gerektiğini vurgulayıp personele teşekkür etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi'nde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İl Özel İdaresi'nde birim amirleriyle bir araya gelen Vali Sözer, yürütülen hizmet ve yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı. Toplantıda, il genelinde devam eden çalışmaların mevcut durumu ile planlanan projeler ele alındı. İlin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Sözer, hizmetlerin etkin, verimli ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürülmesini isteyen Sözer, İl Özel İdaresi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Sözer, değerlendirmesinde, "İlimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bilecik'in gelişimine katkı sağlayacak hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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