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Bilecik Valisi Aygöl, Şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Aygöl, Şehit ailesini ziyaret etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Alpagut köyünde, Şehit Necdet Ayhan adına okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Alpagut köyünde, Şehit Necdet Ayhan adına okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu 25 Ekim 1991 tarihinde bölücü terör örgütleri tarafından Hakkari Çukurca Çayırlı Karakoluna düzenlenen baskın sonucu şehit olan Necdet Ayhan adına okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Vali Aygöl Mevlid-i Şerif programının ardından şehit ailesini ziyaret ederek, "Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır. Allah, bizleri şehitlerimize karşı mahcup etmesin, bizler devlet olarak vatanımız için gözünü bile kırpmadan şahadete yürüyen kahramanlarımızın değerli ailelerinin yanındayız " dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necdet Ayhan Şefik Aygöl bilecik

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