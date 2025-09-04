Haberler

Bilecik Valiliği, Halk Sağlığı Haftası'nda Dumansız Geleceğe Vurgu Yaptı

Bilecik Valiliği, Halk Sağlığı Haftası'nda Dumansız Geleceğe Vurgu Yaptı
Bilecik Valiliği, Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı' temasıyla binasını mavi ışıkla aydınlattı. Etkinlik, tütün kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında, bu yılın teması olan 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı' sloganına dikkat çekmek amacıyla Bilecik Valiliği binası mavi ışık ile aydınlatıldı.

Sağlıklı bir toplum için farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte, dumansız bir gelecek için verilen mücadeleye vurgu yapıldı. Valilik binasının aydınlatılmasıyla, tütün kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunması konusundaki kararlılık bir kez daha ortaya kondu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Sağlık, en değerli hazinemizdir. Daha sağlıklı yarınlar için tütünsüz bir hayatın önemine dikkat çekiyoruz. Dumansız bir Türkiye, sağlıklı bir toplumun teminatıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
