Bilecik Valiliği, Halk Sağlığı Haftası'nda Dumansız Geleceğe Vurgu Yaptı

Halk Sağlığı Haftası kapsamında, bu yılın teması olan 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı' sloganına dikkat çekmek amacıyla Bilecik Valiliği binası mavi ışık ile aydınlatıldı.

Sağlıklı bir toplum için farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte, dumansız bir gelecek için verilen mücadeleye vurgu yapıldı. Valilik binasının aydınlatılmasıyla, tütün kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunması konusundaki kararlılık bir kez daha ortaya kondu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Sağlık, en değerli hazinemizdir. Daha sağlıklı yarınlar için tütünsüz bir hayatın önemine dikkat çekiyoruz. Dumansız bir Türkiye, sağlıklı bir toplumun teminatıdır" dedi. - BİLECİK