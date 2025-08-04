Bilecik'ten Fedakar Aile, Depremde Yaşayan Çocuklara Koruyucu Oldu
Bilecik'te yaşayan Arzu ve Ahmet Kocaman çifti, Hatay'daki depremde ailelerini kaybeden iki çocuğa koruyucu aile oldular. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, fedakar aileye teşekkür etti ve koruyucu aile olmanın önemine vurgu yaptı.
Bilecik'te yaşayan aile, Hatay'da meydana gelen depremde anne ve babalarını kaybeden iki yeğenine, koruyucu aile olarak kapılarını açtı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Koruyucu Aile Sözleşmesi ile 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremde anne ve babalarını kaybeden iki çocuğa Arzu Kocaman ve Ahmet Kocaman koruyucu aile oldular.
İl Müdürü İlkay Türkoğlu, aileye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Depremin yıktığı hayatlar, böylesi fedakar yüreklerle yeniden inşa ediliyor. Koruyucu aile olmak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir insanlık örneğidir" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel