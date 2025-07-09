Bilecik'teki Orman Yangınından Etkilenen Köylerde Çalışmalar Devam Ediyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen Kaşıkçı ve Köprücek köylerinde yürütülen çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Üç gün havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilmişti.

Kaşıkçı köyünde vatandaşlarla buluşan Vali Sözer, geçici barınma alanlarını gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için tüm birimlerle koordinasyon içinde sahada bulunan Vali Sözer, "Sahadaki kararlılık ve hassasiyetle sürdürülen çalışmalar, bölgedeki iyileşme sürecine önemli katkılar sağlıyor" dedi. - BİLECİK