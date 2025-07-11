Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı'ndan başlayan ve Geçitli Köyü'ne sıçrayan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, dün öğeden sonra başlayan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemeler yaptı.

Bilecik'te dün Gölpazarı'ndan aşlayan orman yangın kontrol altına alınırken, ardından Deresakarı-Selbükü köylerinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle Geçitli Köyüne sıçrarken, yangına 2 helikopter ve onlarca ekip müdahalede etti. Yangın gece saatlerinde kontrolde altına alınırken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yangın bölgesinde incelemeler yaptı. Yıldırım, Deresakarı-Selbükü köyünden Geçitli köyüne sıçrayan yangın sonrası bölgeye giderek hem sahadaki çalışmaları inceledik hem de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çok şükür ki yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı ve vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu tehlikeyi atlattı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangından etkilenen bölgelerde gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.