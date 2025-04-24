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Bilecik'teki 'Diriliş Şehri' Tabelasına Tepkiler Artıyor

Bilecik'teki 'Diriliş Şehri' Tabelasına Tepkiler Artıyor
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Bilecik il girişindeki 'Diriliş Şehri' yazılı tabelanın bakımsızlıktan harfleri düşmesi, bölge halkının tepkisini topladı. Günlük binlerce aracın geçtiği yolda, kötü durumda olan tabelanın düzeltilmemesi, Bilecik hakkındaki intibaları olumsuz etkiliyor.

Bilecik il girişinde bulunan 'Diriliş Şehri' yazısı bulunan tabelanın bakımsızlıktan harflerinin düşmesi tepkilere neden oldu.

Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminali karşısında bulunan 'Bilecik 'Diriliş Şehri' yazılı tabelanın bakımsızlıktan dökülüyor. Yazının 'D' ve 'İ' yazıları koparak parçalanırken, günlerce tamir edilmemesi tepkilere neden oldu. Bilecikliler bu yolda günde binlerce aracın geçtiğini ve bu yazıyı görenlerin Bilecik hakkındaki intibalarının olumsuz yönde etkileyeceğini söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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