Bilecik'teki 'Diriliş Şehri' Tabelasına Tepkiler Artıyor

Bilecik il girişinde bulunan 'Diriliş Şehri' yazısı bulunan tabelanın bakımsızlıktan harflerinin düşmesi tepkilere neden oldu.

Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminali karşısında bulunan 'Bilecik 'Diriliş Şehri' yazılı tabelanın bakımsızlıktan dökülüyor. Yazının 'D' ve 'İ' yazıları koparak parçalanırken, günlerce tamir edilmemesi tepkilere neden oldu. Bilecikliler bu yolda günde binlerce aracın geçtiğini ve bu yazıyı görenlerin Bilecik hakkındaki intibalarının olumsuz yönde etkileyeceğini söylediler. - BİLECİK