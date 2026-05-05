Bilecik'te yem ve gıda güvenliği için eş zamanlı denetim

Bilecik'te yem ve gıda güvenliğine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yem zincirinde güvenilirliğin sağlanması, izlenebilirliğin artırılması ve tüketicinin korunması amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı resmi kontroller başlatıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında karma yem, pet maması, balık yemi, arı yemi ve çiğneme ürünleri üreten, satan onaylı, kayıtlı ve kayıt dışı işletmeler kontrol edildi. Denetimlerde numune alma, etiket uygunluğu, hijyen şartları ve izlenebilirlik kriterleri detaylı şekilde incelendi. Yem işletmelerinde hijyen standartlarının yükseltilmesinin hem halk sağlığının korunması hem de sürdürülebilir gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Herhangi bir eksikliğin doğrudan insan sağlığını etkileyebileceği ifade edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Yem zincirinde güvenilirliğin sağlanması, tüketicinin korunması ve gıda güvenliğinin temini amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir. İşletmelerin mevzuata uygun hareket etmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" dedi. - BİLECİK

