Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenli Yaşam Eğitimi

Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenli Yaşam Eğitimi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Osmanlı Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek çocuklara güvenli yaşam konularında bilgilendirme yaptı. 112 Acil Çağrı Hattı, güvenli internet kullanımı ve risklerin önlenmesi hakkında bilgiler verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, Osmanlı Camii Yaz Kur'an Kursu ziyaret edilerek çocuklara güvenli yaşamın temelleri anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmanlı Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkili kullanımı, güvenli internet kullanımı, toplum destekli polislik faaliyetleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetlerde, emniyet personeli tarafından günlük yaşamda karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgiler verilerek, güvenli bir gelecek için alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.

Toplum destekli polislik anlayışıyla sürdürülen bu tür etkinliklerin, vatandaş-polis iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli katkılar sunduğu vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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