Haberler

Bilecik'te Yaralı Atmaca Kurtarıldı

Bilecik'te Yaralı Atmaca Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı çevre koruma ekipleri, devriye sırasında buldukları yaralı bir atmacayı tedavi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri devriye sırasında buldukları yaralı bir atmaca sahip çıktılar.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Bilecik'in Yenipazar ilçesi Tohumlar Köyü mevkiinde devriye gezdikleri esnada yaralı bir atmacının farkına vardılar. Ekipler hemen yaralı atmacanın olduğu bölgeye giderek, ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından yaralı atmacayı tedavi edilmek üzere Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve yaralı hayvanlara gerekli müdahalenin yapılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler için yolun sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.