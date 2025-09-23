Bilecik'te Yaralı Atmaca Kurtarıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri devriye sırasında buldukları yaralı bir atmaca sahip çıktılar.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Bilecik'in Yenipazar ilçesi Tohumlar Köyü mevkiinde devriye gezdikleri esnada yaralı bir atmacının farkına vardılar. Ekipler hemen yaralı atmacanın olduğu bölgeye giderek, ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından yaralı atmacayı tedavi edilmek üzere Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve yaralı hayvanlara gerekli müdahalenin yapılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - BİLECİK