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Bilecik'te Uzun Süre Görev Yapan Muhtarın Cenazesi Defnedildi

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü Muhtarı İbrahim Can'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen törenin ardından cenazesi defnedildi.

Bilecik'te 3 dönemdir görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kasımlar Köyü Muhtarı İbrahim Can'ın cenazesi, Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen'in de katıldığı törenin ardından defnedildi.

Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü'nün sevilen muhtarı İbrahim Can (67) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Üç dönemdir köyde muhtarlık yapan ve gelecek dönem için aday olmayan Can'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, kurum müdürleri ve sevenleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Can Gölpazarı Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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