Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İHA Atölyesi tarafından üretilen Beytürk BF-1 ve Beytürk BF-2 büyük ilgi gördü.

BŞEÜ ve Beypazarı Kaymakamlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali'nde gençleri havacılık ve ileri teknolojiyle buluştu. Beypazarı Fatih MTAL ev sahipliğinde düzenlenen festivalde öğrenciler uygulamalı mühendislik eğitimleri alma fırsatı yakaladı. Festivalde BŞEÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, Pilot Altuğ Arkan, Ostim Teknik Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Demiral Akbar ile Arş. Gör. Barış Taha Uludağ ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğr. Gör. Tufan İnaç eğitim verdi. Öğrenciler, kompozit üretim ve uçak tasarımı gibi konularda teorik ve pratik bilgiler edindi. BŞEÜ İHA Atölyesi tarafından üretilen Beytürk BF-1 (122 km/s) ve Beytürk BF-2 (130 km/s) modelleri başarılı uçuş testleri gerçekleştirdi. Ayrıca, araştırmacılarınca geliştirilen ve İHA'ların uçuş verimliliğini anlık takip eden özel enerji tüketim analiz sistemi de festivalde tanıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı