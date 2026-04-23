Bilecik'te gübreleme ve budama eğitimi gerçekleştirildi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde üreticilere yönelik gübreleme ve budama eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından düzenlenen eğitimde, meyve ağaçlarında doğru gübreleme yöntemleri ile budama teknikleri üreticilere uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitim kapsamında verimliliğin artırılması ve doğru tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin teknik bilgilendirmeler de yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecek, doğru tarım uygulamalarıyla verimliliği yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

