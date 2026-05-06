Vali Sözer başkanlığında 'Türk Mutfağı Haftası' koordinasyon toplantısı düzenlendi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Bilecik'te 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıda, programın içeriği, tanıtım faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Etkinliklerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca organizasyon sürecinin planlanması, etkinliklerin geniş kitlelere ulaştırılması ve ilin gastronomi değerlerinin ön plana çıkarılması için yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay, "Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bilecik'te gerçekleştirilecek etkinliklerin en iyi şekilde planlanarak, şehrimizin kültürel ve gastronomik değerlerinin en doğru şekilde tanıtılması için tüm kurumlarımızla koordineli bir çalışma yürütüyoruz" dedi. - BİLECİK

