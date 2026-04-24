Bilecik'te Türk Dünyası Gençlik Topluluğundan çocuklara kültürel etkinlik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu öğrencileri tarafından çocuklara kültürel etkinlik düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu öğrencileri tarafından, Türk dünyasının kültürel değerlerini tanıtmak ve çocuklarla etkileşim sağlamak amacıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Kafkas dans gösterisi sergilendi, geleneksel kalpak tanıtıldı ve dombra hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocukların da katılım sağladığı programda, dombra enstrümanı deneyimleme imkanı sunuldu. Etkinlikte ayrıca düzenlenen yarışmada kazanan gruba kalpak hediye edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Etkinlik, çocuklarımızın kültürel farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlayan keyifli ve öğretici anlara sahne olmuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

