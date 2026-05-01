Bilecik'te tehlikeli yol genişletildi

Bilecik'te tehlike oluşturan dar yol genişletilerek daha güvenli hale getirildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan 'Koyunlu Yol Kontrol Noktasında' trafik güvenliğini artırmaya yönelik yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Söz konusu noktada yolun çift taraflı dar olması nedeniyle trafik akışında risk oluştuğu tespit edildi. Olası kazaların önüne geçmek amacıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ile koordinasyon sağlanarak dar olan bölümde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından, yapılan çalışmaların ardından yol kontrol noktası güzergahının daha güvenli hale getirildiği ve trafik akışının rahatlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı