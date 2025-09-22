Bilecik'te tarihin tanığına vefa buluşması

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü, Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi çerçevesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü İl Vaizi Ümmühan Bayrakçı, Bilecik'in kırsalında yaşayan, 1920'li yıllarda Yunan işgaline tanıklık etmiş ve 1976'da şehit olan Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir asırlık ömründe tarihe şahitlik eden Osman Amca, işgal döneminde köylerinde yaşanan zulümleri, sürgün yollarındaki açlık ve yoklukla mücadelesini gözyaşlarıyla anlattı. Oğlu Hasan Bayır'ın şehadetini de hüzünle yad eden Osman Amca, "O yıllarda insanlar yalnızca hayatta kalmak için değil; vatanlarını, kimliklerini ve kültürlerini korumak için mücadele ediyordu" ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yaşatmak, bizim hem dini hem de milli görevimizdir" dedi. - BİLECİK