Bilecik'te şehit ailesine sene-i devriye ziyareti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehit ailesine sene-i devriye ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdür Yardımcısı Murat Akçan, Şehit-Gazi Birimi personelleri Nigar Köse ve Meryem Gülbandılar tarafından, ilçede ikamet eden Şehit Sadun Demir'in oğlu Mehmet Demir ziyaret edildi. Ziyarette aile ile yakından ilgilenilerek hal ve hatır soruldu, şehitler için dualar edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz" dedi. - BİLECİK

