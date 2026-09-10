Bilecik’te şehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te polis ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden şahısların üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı