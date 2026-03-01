Haberler

Bilecik'te satranç sporunun geliştirilmesine yönelik değerlendirme

Bilecik'te satranç sporunun geliştirilmesine yönelik değerlendirme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde satranç sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin satranca yönlendirilmesi için bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, satrancın zihinsel gelişime katkısını vurguladı.

Bilecik'te Gölpazarı ilçesinde satranç sporunun geliştirilmesine yönelik değerlendirme yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, İl Temsilci Yardımcısı Özge Yiğittap ve Gölpazarı İlçe Temsilcisi Emrah Yılmaz, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde satranç sporunun yaygınlaştırılması, gençlerin satranca yönlendirilmesi ve planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Kılıç, ilçede sporun ve özellikle zihinsel gelişime katkı sağlayan satrancın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Feyza Nur Kılıç, "Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. İlçemizde satranç sporunun daha da gelişmesi adına yürütülecek her türlü çalışmayı önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var