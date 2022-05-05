Bilecik'te Polis, Tartıştığı Vatandaşa Ateş Etti - Haberler

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Bilecik'te Polis, Tartıştığı Vatandaşa Ateş Etti

ANKA - Gökay Şimşek - Yerel
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Bilecik'te Polis, Tartıştığı Vatandaşa Ateş Etti

Bilecik’te bir mekandan çıkan polis memuru Murat P., tartıştığı Volkan A. isimli şahsa tabancasıyla ateş açtı. Kurşunlar şans eseri şahsa isabet etmezken, polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

BİLECİK (ANKA) - GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te bir mekandan çıkan polis memuru Murat P., tartıştığı Volkan A. isimli şahsa tabancasıyla ateş açtı. Kurşunlar şans eseri şahsa isabet etmezken, polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi İçtimai Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki içkili bir mekandan çıkan polis memuru Murat P. ile inşaat işiyle uğraştığı belirtilen Volkan A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerindeki beylik tabancasını çıkartan polis Murat P.  Volkan A.'ya 6 el ateş etti. Kurşunlar şans eseri şahsa isabet etmezken, çevredeki araçlara ve bir eve isabet etti.

Polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

RESİM DÖKÜMÜ:

*Olayın yaşandığı sokaktan kesitler

ANKA / Gökay Şimşek - Yerel

Polis Memuru, Bilecik, Polis, Yerel, Haberler

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