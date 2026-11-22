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Bilecik'te 27 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'te polis ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Güvenli İletişim Güvenli Hayat" projesi kapsamında Eski Otogar ve çevresinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada 27 vatandaşa dolandırıcılık çeşitleri ve özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

Ekipler ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetleri, Hayat 112 uygulaması ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaparak vatandaşlara dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları, kişisel ve finansal bilgilerini kimseyle paylaşmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı