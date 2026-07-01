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Bilecik'te 'Kriz ve Krize Müdahale' ve 'Öfke' eğitimi

Bilecik'te 'Kriz ve Krize Müdahale' ve 'Öfke' eğitimi
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Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sosyolog Meltem Yavaş tarafından 'Kriz ve Krize Müdahale' ile 'Öfke' konularında eğitim verildi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan personele 'Kriz ve Krize Müdahale' ve 'Öfke' eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevli Sosyolog Meltem Yavaş tarafından, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, 'Kriz ve Krize Müdahale', 'Denetimli Serbestlikten Yararlanan Hükümlüler ve Karşılaştıkları Sorunlar', 'Öfke' ve 'İletişim' konuları ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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