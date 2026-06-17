Bilecik'te özel ihtiyaçlı öğrenciler doğayla buluştu

Bilecik'te özel ihtiyaçlı öğrencilerle Pelitözü Gölpark'ta anlamlı piknik buluşması gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu tarafından Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen piknik etkinliğine katılarak özel ihtiyaçlı öğrenciler, öğretmenler ve aileleriyle bir araya geldi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri gün boyunca çeşitli oyunlar oynadı, sosyal etkinliklere katıldı ve birlikte piknik yaparak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, çocuklarla sohbet ederek oyunlarına eşlik etti, öğretmenler ve velilerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirterek; "Özel ihtiyaçlı evlatlarımızın sosyal hayata katılımını artıran bu tür etkinlikler bizler için çok kıymetlidir. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üzerindedir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı