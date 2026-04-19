Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi

Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli davranışlar hakkında eğitim verdi. Amaç, çocukların trafik bilinci kazanarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'nda ağırlanarak trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları ve trafikte saygı konularında bilgilendirildi. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanması, güvenli trafik kültürü oluşturması ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi hedeflendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliği konusunda eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Haberler.com
500

Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi

Boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçaklayıp eve kilitledi