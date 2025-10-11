Bilecik'te Öğrencilere Su Tasarrufu Eğitimi

Bilecik'te ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru kullanım alışkanlığı kazandırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Su verimliliği eğitimi' kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine suyun hayatımızdaki yeri, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu su kullanımı konularında bilgiler verildi. Eğitimde öğrencilere görsel anlatımlar ve uygulamalı örneklerle su tasarrufu yolları gösterildi. Program sonunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu belirterek, "Miniklerin bilinçlenmesi, gelecekte su israfının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK