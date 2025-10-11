Haberler

Bilecik'te Öğrencilere Su Tasarrufu Eğitimi

Bilecik'te Öğrencilere Su Tasarrufu Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru kullanım alışkanlıkları hakkında eğitim düzenledi. Eğitimde su kaynaklarının korunması ve tasarruf yöntemleri anlatıldı.

Bilecik'te ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru kullanım alışkanlığı kazandırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Su verimliliği eğitimi' kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine suyun hayatımızdaki yeri, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu su kullanımı konularında bilgiler verildi. Eğitimde öğrencilere görsel anlatımlar ve uygulamalı örneklerle su tasarrufu yolları gösterildi. Program sonunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu belirterek, "Miniklerin bilinçlenmesi, gelecekte su israfının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor

Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı

Maçı kazandılar! Yine bir yerlerde skora katkı sağlıyor
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor

Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.