Bilecik'te Öğrenci ve Velilerin Buluştuğu Mihalfest Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Öğrenci ve Velilerin Buluştuğu Mihalfest Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı ilçesinde gerçekleşen Mihalfest, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bir araya getirerek eğlenceli anlar yaşattı. Hayır çarşısından elde edilen gelir, Okul Aile Birliği'ne aktarılacak.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim veren Gazimihal İlk ve Ortaokulu, bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği "Mihalfest" etkinliğiyle öğrenci, öğretmen ve velileri bir araya getirdi.

Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle organize edilen etkinlikte; oyunlar, müzik konseri ve çeşitli yarışmalarla öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Festival kapsamında açılan hayır çarşısında ve atölye çalışmaları ise hem veliler hem de ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Velilerin katkılarıyla hazırlanan hayır çarşısından elde edilen gelir, Okul Aile Birliği'ne aktarılırken; etkinlik, okul ile veli arasındaki bağı güçlendirdi.

Geleneksel hale gelen Mihalfest'in, önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
Tam dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi! İşte nedeni

Hakan'ın Galatasaray'a transferi zora girdi! İşte nedeni
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.