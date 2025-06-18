Bilecik'te Öğrenci ve Velilerin Buluştuğu Mihalfest Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim veren Gazimihal İlk ve Ortaokulu, bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği "Mihalfest" etkinliğiyle öğrenci, öğretmen ve velileri bir araya getirdi.

Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle organize edilen etkinlikte; oyunlar, müzik konseri ve çeşitli yarışmalarla öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Festival kapsamında açılan hayır çarşısında ve atölye çalışmaları ise hem veliler hem de ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Velilerin katkılarıyla hazırlanan hayır çarşısından elde edilen gelir, Okul Aile Birliği'ne aktarılırken; etkinlik, okul ile veli arasındaki bağı güçlendirdi.

Geleneksel hale gelen Mihalfest'in, önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor. - BİLECİK