Bilecik'te Nevruz Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te baharın gelişini kutlamak amacıyla nevruz etkinlikleri düzenlendi. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Nevruz bayramı, sadece takvimlerde işaretlenen bir tarih değil, aynı zamanda binlerce yıllık köklü bir geleneğin, umudun, yenilenmenin ve birlikteliğin sembolüdür" dedi.

Bilecik'te baharın gelişini kutlamak amacıyla nevruz etkinlikleri düzenlendi. Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinliklerde halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Nevruz ateşi yakılan etkinlikte demir dövüldü, halat çekme ve ok atma yarışmaları yapıldı.

"Nevruz bayramının anlamı daha da derinleşiyor"

Etkinlikte konuşan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, şunları ifade etti:

"Nevruz bayramı, sadece takvimlerde işaretlenen bir tarih değil, aynı zamanda binlerce yıllık köklü bir geleneğin, umudun, yenilenmenin ve birlikteliğin sembolüdür. Baharın gelişiyle birlikte Bilecik'in eşsiz doğası da yeniden canlanıyor. Toprak kokusuyla karışan çiçeklerin mis kokusu, içimizi ferahlatıyor, ruhumuza huzur veriyor. Söğüt'ün yeşil vadileri, Osmaneli'nin bereketli ovaları, Gölpazarı'nın şirin köyleri, baharın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Bu coşkulu atmosferde, Nevruz Bayramı'nın anlamı daha da derinleşiyor, coşkusu daha da artıyor."

Bircan'ın konuşması sonrası protokol üyeleri etkinlikte açılan standları gezdi.