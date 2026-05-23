Bilecik'te nesiller arası gönül köprüsü kuruldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde, Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi öğrencileri 'Nesiller Arası Gönül Köprüsü' kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim ederek yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Etkinlikte yaşlılarla öğrenciler arasında samimi sohbetler gerçekleşirken, ziyaretin huzurevi sakinleri için mutluluk dolu anlara vesile olduğu belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı