Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet savrulurken, sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Bilecik- Osmaneli karayolu Gülümbe Rampalarında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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