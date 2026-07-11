Bilecik'te miniklerin yüzü yenilenen oyun parkıyla güldü.

Bilecik'te Kayıboyu Kur'an Kursu'nda yenilenen oyun parkı, minik öğrencilerin neşeli anlarına sahne oldu. Öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla yenilenen oyun alanını, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müftüsü Ahmet Dilek, çocukların oyunlarına eşlik ederek onların sevincini paylaştı. Yenilenen oyun parkında gönüllerince eğlenen miniklerin mutluluğu renkli görüntülere sahne olurken, ziyaret boyunca sıcak ve samimi anlar yaşandı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda eğitim görmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Yenilenen oyun parkımızın onların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm bizler için en büyük kazanımdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı