Bilecik'te 'Mesleğin Yıldızları' projesinde 29 okuldan toplam 687 proje başvurusu alındı

Bilecik'te "Mesleğin Yıldızları" projesi kapsamında 29 okuldan toplam 687 proje başvurusu alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü geliştirilen Meliha Ercan Vakfı'nın destekleriyle yürütülen "Mesleğin Yıldızları" projesi kapsamında düzenlenen fuar ve ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ve çok sayıda davetli katıldı. Mesleki eğitimde yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen projemiz kapsamında, il genelindeki 29 okuldan toplam 687 proje başvurusu alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 15 finalist takım geliştirdikleri projeleri fuarda sergileyerek, Prof. Dr. Şehnaz Baltacı, Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal, Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ve TÜBİTAK Koordinatörü Sevilay Çakır'dan oluşan jürilerin değerlendirmesine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi çalışmaların 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek, projede emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen, jüri üyeleri ve paydaşlara teşekkür etti.

Program, proje sergisinin gezilmesi ve dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı