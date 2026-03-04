Haberler

Bilecik'te 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programına yoğun ilgi

Bilecik'te 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programına yoğun ilgi
Güncelleme:
Bilecik İl Müftülüğü tarafından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' Programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Program, teravih namazı öncesinde yapıldı ve Ramazan'ın manevi atmosferini cemaatle paylaştı.

Bilecik'te 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' Programına yoğun ilgi gösterildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' Programı, vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Teravih namazı öncesinde icra edilen program, Ramazan ayının manevi atmosferini cami cemaatine bir kez daha hissettirdi. Programa katılan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, cemaatle bir araya gelerek Ramazan ayının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında, ulusal ve uluslararası Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmalarında dereceler elde etmiş hafızlar tilavette bulundu. Hafız Muhammed Vefa Erdem, Hafız Ensar Ünal, Hafız Ömer Mansur Duran ve Hafız Muhammed Enes Can'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetleri, camiyi dolduran cemaate duygu dolu anlar yaşattı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kur'an-ı Kerim'in hayatın merkezine alınması gerektiğini vurgulayarak, "İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek Ramazan ayındayız. Bu bilinçle Ramazan'ımızı Kur'an-ı Kerim'in maneviyatıyla süslemek amacıyla güzel sesli hafızlarımızı davet ettik. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber kılmayı hepimize nasip eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
