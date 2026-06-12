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Bilecik'te 'KÖYDES Projeleri Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

Bilecik'te 'KÖYDES Projeleri Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen KÖYDES değerlendirme toplantısında, köylerin altyapı ihtiyaçları, devam eden projeler ve yatırımlar ele alındı. Vali Sözer, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında KÖYDES değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bilecik genelinde KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınarak devam eden ve planlanan projelerin son durumu değerlendirildi. Köylerimizin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen yatırımlar, uygulama süreçleri ve saha çalışmaları hakkında ilgili kurumlar tarafından bilgi sunuldu. Kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kaynakların etkin kullanılması ve yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Faik Oktay Sözer, köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve etkin hizmet sunulması amacıyla KÖYDES yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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