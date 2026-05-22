Bilecik'te bir çocuğun hayatında yeni dönem

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında koruyucu aile sözleşmesi imzalandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, bir çocuğun sevgi, güven ve aile sıcaklığı içerisinde büyümesine yönelik önemli bir adım atıldı. İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çocuğun sağlıklı bir aile ortamında gelişimini sürdürebilmesi hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile modelinin önemine dikkat çekerek, "Bir çocuğun hayatına umut olan, ona sıcak bir yuva ve şefkat dolu bir aile ortamı sunan kıymetli koruyucu ailemize teşekkür ediyor; bu güzel başlangıcın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK

