Bilecik'te Kaybolan Şahıs Ekipler Tarafından Bulundu

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde kaybolan şahıs, ekipler tarafından bulundu. C.Ö isimli şahıs, yapılan arama faaliyeti sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde kaybolan şahıs ekipler tarafından bulundu.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde C.Ö isimli şahıs akşam saat 19.00 sularında kayboldu. Olayın ardından gelen ihbar üzerine (21) Jandarma, (7) AFAD toplam (28) personelle yapılan arama faaliyeti sonucu gece saat 01.50 sularında C.Ö isimli şahıs bulunduğu yerden kurtarılarak, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili açıklama yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "AFAD ve Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK