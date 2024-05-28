Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Kaldırımları İşgal Eden Manavlara Cezalar Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik kent merkezinde kaldırımları işgal eden manavlar, zabıtaların müdahalesiyle cezalandırıldı. İşgal eden 2 manava Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Diğer işyerlerine de cezalar yazılırken, aynı cezayı 3 kez alan işyerlerine kapatma cezası verileceği belirtildi.

Bilecik'te kaldırımları işgal eden manavlara ceza yağdı.

Bilecik kent merkezinde vatandaşların geçemeyeceği şekilde işgal eden manavlar isyan ettirirken, bu durum karşısında zabıtalar hemen harekete geçti. İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde tüm kaldırımı işgal eden 2 manava kaldırım işgalinden Kabahatler Kanunu'na göre 977 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri kentteki kaldırım işgali yapan diğer işyerine de gerekli cezaları yazarken, 3 kere aynı cezayı yiyen işyerlerine 3 gün kapatma cezası uygulanacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title