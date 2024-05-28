Bilecik'te Kaldırımları İşgal Eden Manavlara Cezalar Verildi
Bilecik kent merkezinde kaldırımları işgal eden manavlar, zabıtaların müdahalesiyle cezalandırıldı. İşgal eden 2 manava Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Diğer işyerlerine de cezalar yazılırken, aynı cezayı 3 kez alan işyerlerine kapatma cezası verileceği belirtildi.
Bilecik'te kaldırımları işgal eden manavlara ceza yağdı.
Bilecik kent merkezinde vatandaşların geçemeyeceği şekilde işgal eden manavlar isyan ettirirken, bu durum karşısında zabıtalar hemen harekete geçti. İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde tüm kaldırımı işgal eden 2 manava kaldırım işgalinden Kabahatler Kanunu'na göre 977 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri kentteki kaldırım işgali yapan diğer işyerine de gerekli cezaları yazarken, 3 kere aynı cezayı yiyen işyerlerine 3 gün kapatma cezası uygulanacağı öğrenildi. - BİLECİK