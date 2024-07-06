Bilecik'te Kaldırım İşgali Devam Ediyor

Bilecik'te kaldırım işgali devam ederken görenleri 'Pes' dedirten bir durum daha yaşandı.

Bilecik'te 41 ADU 049 plakalı araç sürücüsü Gazipaşa Mahallesi Dağıstan Sokak ile Gülistan Sokak bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti. Duyarsız sürücünün kaldırımı işgal etmesi yayaların tepkisine neden olurken Bilecik'te pek çok noktada daha aynı durumun yaşandığı görüldü.

Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya davet ederken aynı zamanda kaldırım üzeri yapılan parklarda haklarının korunması gerektiğini belirtti. - BİLECİK