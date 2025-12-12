Bilecik'te kağıt atıklar eğitime kazandırılıyor

Bilecik'te Kent Konseyi tarafından "Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor" projesi kapsamında kağıt atıklar eğitime kazandırılıyor.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenecek atölye çalışması, Bilecik esnaflarından Oktay Uzel'in kolaylaştırıcılığında yapılacak. Etkinlikte akrilik boya, sulu transfer kağıdı, tutkal, kalem ve fırça gibi proje kapsamında temin edilen eğitim materyalleri kullanılacak. Çocuklara hem geri dönüşüm bilinci kazandırılması hem de atıkların yeniden değer üretmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur projeye katkı sunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu süreci mümkün kılan; atık kağıtlarını bize ulaştıran tüm vatandaşlarımıza ve destekleriyle çocuklarımızın yanında olan Oktay Bey'e yürekten teşekkür ederiz. Siz de evinizde biriken atık kağıtları Bilecik Kent Konseyi'ne ulaştırarak bu çevre-dönüşüm-eğitim projesine katkı verebilirsiniz" dedi. - BİLECİK