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Bilecik'te jandarmanın kuruluşunun 187'inci yılı kutlanıyor

Bilecik'te jandarmanın kuruluşunun 187'inci yılı kutlanıyor
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette güvenlik ve asayiş hizmetleri değerlendirildi.

Bilecik'te Jandarma Genel Komutanlığının 187'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, Jandarma Teşkilatının yürüttüğü faaliyetler ile ilimizdeki güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Faik Oktay Sözer, köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatının 187'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sözer, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve vazife bilinciyle görev yapan tüm jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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