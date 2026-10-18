Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bilecik'te ilçe müftüleri, yeni İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te ilçe müftüleri, yeni İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te ilçe müftüleri, göreve yeni atanan İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Dikmen, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için ilçe müftülerine teşekkür ederek görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

Bilecik'te ilçe müftüleri, göreve yeni atanan İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çok sayıda il müftülüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek görevden alınırken, yerine Yusuf Dikmen atandı. İlçe müftüleri, İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Yusuf Dikmen ise ilçe müftülerine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti