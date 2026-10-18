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Röntgende ortaya çıktı! Tatvan'da otobüs yolcusunun mide ve bağırsaklarında 101 parça metamfetamin

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Röntgende ortaya çıktı! Tatvan'da otobüs yolcusunun mide ve bağırsaklarında 101 parça metamfetamin
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otobüste, şüpheli hareketleri dikkat çeken yabancı uyruklu yolcunun röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Yolcudan 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede şahsın mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

RÖNTGEN VE TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste arama ve inceleme yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahsın çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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