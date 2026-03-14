Bakan Yardımcısı Madak, Söğüt'te 4 bin kişiyle iftar yaptı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Söğüt ilçesinde esnaflar tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Söğütlü vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftarda Vali Sözer ve Bakan Yardımcısı Madak, iftar vesilesiyle vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma iklimini birlikte yaşadı.

Programda vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Vali Sözer, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve gönülleri birleştiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu güzel sofralarda vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için büyük mutluluk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı