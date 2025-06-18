Bilecik'te İç Su Balıkları İçin Av Yasağı Sona Erdi

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te iç su balıkları için uygulanan av yasağının 16 Haziran itibarıyla sona erdiğini duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör ve ticari balıkçıların yasağın bitmesiyle birlikte yeniden avcılık faaliyetlerine başlayabileceğini belirtti. Yoldaş, "15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında iç sularda sazan, yayın, kadife ve tatlısu kefali gibi türlerin avlanmasının yasaklanmıştı. Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılığın sürdürülebilir şekilde yapılmasının önemli. Amatör balıkçılıkta yasaklanmış av araçlarının kullanılmaması, kişi başı dört oltayı geçmemek, belirlenen boy ve sayı limitlerine riayet edilmesi ve çevreye duyarlı davranılması büyük önem taşıyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimlerini artıracağını, göl, gölet ve akarsularda yapılacak kontrollerle mevzuata aykırı avcılık yapanlara cezai işlem uygulanacak" dedi.

Öte yandan, İl Müdürü Yoldaş, Bilecik sınırları içinde yer alan Selöz Göleti'nde balık avlamak tamamen yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. - BİLECİK