Bilecik'te huzurevi sakinlerine özel eğitim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Müdürlüğü personelleri tarafından, huzurevi sakinleri ve personele yönelik eğitim programı düzenlendi. Huzurevi personellerinden Enver Halit Özkan tarafından gerçekleştirilen eğitimde 'Manevi Değerler' konusu ele alındı. Eğitimde, manevi değerlerin toplumsal yaşam üzerindeki önemi, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi ile yaşlı bireylerin sosyal uyum süreçlerine katkı sağlayacak konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Huzurevlerimizde gerçekleştirilen bu tür eğitimler, büyüklerimizin hem ruhsal hem de sosyal yönden desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

