Bilecik'te madde bağımlılığı eğitimi

Bilecik'teki bir huzurevinde görevli personele, psikolog eşliğinde madde bağımlılığı konulu eğitim verildi. Programda bağımlılığın etkileri, risk faktörleri ve erken müdahale yöntemleri ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevinde görev yapan personele yönelik 'Madde Bağımlılığı' konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Psikolog Yasin Talha Boz tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki etkileri, risk faktörleri, erken farkındalık ve müdahale yöntemleri ele alındı. Personelin mesleki bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen programın verimli geçtiği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Madde bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılması ve personelimizin bu alandaki bilgi düzeyinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
