Bilecik'te Hamsu Köprüsü trafiğe açıldı.

Bilecik'te Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ağustos ayı başından bu yana kapalı olan Hamsu Köprüsü'nün gidiş yönü, yapımının tamamlanmasıyla birlikte trafiğe açıldı. Çalışmalar süresince trafik tek şeritten kontrollü geçişle sağlandı. Aylardır süren yenileme çalışmasının ardından köprünün gidiş yönü tamamen yıkılıp yeniden inşa edilerek ulaşıma kazandırıldı.

Köprünün yeniden hizmete alınmasıyla şehir içi ulaşımın rahatlaması beklenirken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım gelişmeyi değerlendirdi. Yıldırım, "Şehrimizin nefes noktası Hamsu Köprüsü an itibarıyla trafiğe açıldı. Tüm kontrolleri tamamlanan köprümüz artık hemşehrilerimizin hizmetinde. Bilecik'in ulaşımını rahatlatacak bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkese ve süreç boyunca sabır gösteren kıymetli halkımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimiz için üretmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK